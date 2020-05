Le parc Pairi Daiza licencie 23 employés

Pairi Daiza a mis fin aux contrats de 23 de ses 505 collaborateurs en raison des conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, a annoncé ce mercredi la direction. Le parc animalier situé à Brugelette est confronté à une situation financière «devenue extrêmement difficile» à cause de sa fermeture et des frais fixes élevés pour le fonctionnement des jardins zoologiques (soins et nourritures apportés aux animaux, entretien de la flore entre autres).

Les collaborateurs concernés (17 personnes sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et 6 saisonniers) travaillaient dans plusieurs départements du «Jardin» (accueil des visiteurs, équipe projets, service des réservations, maintenance, zoologique, botanique) ainsi qu’au sein de sa direction.