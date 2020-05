Hainaut: une carte qui localise vos producteurs locaux

Depuis quelques années, la Province de Hainaut - Hainaut Développement a mis en place le portail web www.hainaut-terredegouts.be qui référence aujourd’hui plus de 1.000 producteurs locaux du secteur agroalimentaire situés en Hainaut, et rassemble ainsi plus de 3.800 produits variés et gourmands. Une carte dynamique vient d’y être créée.

En cette période de pandémie du Covid-19, une carte dynamique vient d’être créée, sur ce site web, afin de faciliter la localisation des producteurs locaux qui bénéficient d’un point de vente direct au sein de leur exploitation et qui offrent aussi, pour certains, des initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits (livraison à domicile, points de dépôt, autres).