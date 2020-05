Les douze jurés chargés de juger Jordan David, accusé d’un assassinat devant la cour d’assises du Hainaut, seront tirés au sort ce jeudi après-midi à Mons, dans des conditions sanitaires très strictes.

Le tirage au sort aura lieu dans la salle des pas perdus des cours de justice et non pas dans la salle de la cour d’assises. Cent cinquante citoyens hennuyers ont été convoqués et ils seront séparés de plusieurs mètres.