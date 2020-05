Football: le RFB se sépare de Bailly, Turcan et Fileccia

Les trois attaquants ne sont pas conservés.

Après Ballo et Rogie, trois autres joueurs ne feront plus partie de l’aventure en D1 amateurs : Leandro Bailly, Marvin Turcan et Andrea Fileccia ont été avertis qu’ils ne seraient pas conservés en 2020-21. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise ou aucune accord n’a été trouvé avec Ba, Cottenceau, Gevaert et Hedy Chaabi, toujours en stand-by.