Péruwelz: un propriétaire refuse de louer au chef étoilé B.Neusy

Surréaliste, la situation à laquelle Benoît Neusy et son épouse Daphnée viennent d’être confrontés: un propriétaire a refusé, au dernier moment, de leur louer une maison… parce qu’ils travaillent dans le secteur Horeca. Une situation symptomatique d’un certain état d’esprit, mais d’autant plus dingue que Benoît Neusy est un chef étoilé. Son restaurant, l’Impératif, installé dans le domaine d’Arondeau à Roucourt, possède effectivement une étoile au Guide Michelin.

« Depuis notre installation à Péruwelz, on loue un gîte, mais qu’on doit quitter. On le sait depuis quelque temps et on avait trouvé, par un ami, lui aussi restaurateur, une maison à louer à Péruwelz », explique le chef.