Le procès Buizingen reporté: «aucun jugement avant 2021»

En raison de la pandémie de coronavirus, le procès en appel de la catastrophe ferroviaire de Buizingen est reporté. Initialement prévus du 25 au 27 mai, les débats se tiendront le 21, 22 et 23 septembre prochain. Ce report n’est pas une surprise mais il va encore retarder un peu plus la fin du processus judiciaire qui a démarré il y a plus de dix ans. «Le jugement ne sera pas rendu avant 2021», prédit Geneviève Isaac qui a perdu son fils et son ex-mari dans l’accident. La Montoise redoute même la cassation…

