L’idée décalée de Jeanmotte:«J’peux pas me confiner, j’ai kayak»

Des sacs en tissu «J’peux pas me confiner, j’ai kayak!», bientôt rejoints par des t-shirts et autres accessoires dont les slogans visent les merceries, dancings, masques… Tant de mots entendus lors des annonces du Conseil national de sécurité et que la marque «Belge t’es fou» ne veut pas laisser tomber dans l’oubli. Derrière ce projet qui se veut ludique et non critique: le relookeur montois David Jeanmotte, notamment. Pour chaque article acheté, 1€ sera reversé aux «Restos du Rire», l’association qui lui est chère.

La marque « Belge t’es fou » est née suite au Conseil national de sécurité du 25 avril dernier. David Jeanmotte, le relookeur montois, discutait avec Guillaume, son compagnon, Valérie Cornélis, attachée de presse et Anthony Maggio, imprimeur. Ensemble, ils ont conçu des accessoires aux slogans décalés, basés sur les annonces du gouvernement.