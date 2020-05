Mons: ses autocars ne roulent plus depuis le début du confinement

Roland Van Gyseghem et son épouse Christine déplorent le manque d’informations du Conseil National de Sécurité. Mari et femme ne savent pas quand ils pourront rouvrir leur agence de voyages. Leurs deux autocars n’ont plus roulé depuis le début du confinement. Ils témoignent.

Roland Van Gyseghem est pessimiste quant à l’avenir des agences de voyages d’autocars. Il distingue d’ailleurs les agences de voyages qui proposent un package avec des compagnies aériennes, des agences comme la sienne où les voyages sont organisés en autocar.