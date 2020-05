Mons: la température des élèves sera prise à l’Athénée Royal

Les écoles secondaires de Mons-Borinage prennent leurs dispositions pour la rentrée de leurs rhétos le 18 mai prochain. Et le 25 mai, ce sera au tour des 2èmes années. À Mons, des mesures spécifiques sont notamment prises à l’Athénée Royal. La température des élèves et du personnel sera prise chaque matin à leur arrivée. Ils devront ensuite se laver les mains. Au lycée Charles Plisnier, les mesures visent à réduire la fracture numérique.

L’Athénée Royal de Mons s’apprête, comme les autres écoles secondaires, à rouvrir ses portes à certains élèves. « Les rhétos et les 7èmes années vont rentrer à une demi-heure d’intervalle le 18 mai. Ils recevront leur horaire et un masque sur place. À l’entrée, la proviseure et moi-même, préfète, serons sur deux bancs pour prendre la température des élèves et du personnel.