Coronavirus: 19 recyparcs d’Hygea seront ouverts dès mercredi

Dix-neuf recyparcs Hygea seront accessibles dès mercredi 6 mai. Seules les installations de Quévy, Cuesmes et Wasmuël resteront encore fermées jusqu’à nouvel ordre. L’Hygea précise que les horaires d’ouverture ont été modifiés par rapport à la semaine dernière : les recyparcs concernés seront ouverts du mardi au vendredi selon l’horaire habituel de 9h à 17h.