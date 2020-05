Honnelles: une déviation pour abattre 12 tilleuls

Douze tilleuls à grandes feuilles de la Drève du Château, à Montignies-sur-Roc, doivent être abattus parce qu’ils sont malades. Ils seront remplacés. Les travaux ont débuté ce lundi 4 mai. Une déviation a été instaurée.

« Certains arbres de la Drève du Château sont malades depuis plusieurs années et aucune issue favorable à terme ne peut être envisagée », explique la commune de Honnelles. La décision a donc été prise de les abattre et de les remplacer. « Ils représentent un danger pour les usagers de la voirie et pour les biens qu’ils bordent. »