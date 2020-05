Basket: L’9 Flénu oublié, Marc Sottiau se concentre sur Soignies

Une saison à peine après avoir quitté l’équipe sonégienne, Marc Sottiau revient pour conduire l’équipe de P1 vers une saison plus tranquille. Il était parti en R2 à L’9 Flénu et s’est fait remercier au mois de janvier alors que son équipe trônait à la deuxième place et qu’elle a fêté une montée en R1 quelques semaines plus tard.

« La page est tournée à Flénu où manifestement, j’avais dû froisser quelques cadres de l’équipe malgré de bons résultats. Je reviens donc à Soignies, content et heureux de pouvoir retravailler avec des joueurs que je connais et des dirigeants qui m’apprécient. J’étais parti en bons termes, les dirigeants avaient compris que coacher en R2 était une belle opportunité.