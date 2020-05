Les pompiers de Dour enfilent leur t-shirt… la tête en bas!

Tête en bas et jambes en l’air, les pompiers de Dour ont relevé un défi. Plusieurs d’entre eux ont réussi à passer un t-shirt dans cette position inconfortable. L’idée est de décompresser en cette période de confinement. Deux enfants de pompiers, Louis et Alessio, se sont prêtés au jeu. Le défi est maintenant lancé aux autres casernes.

Patrick, David, Vincent, Efferson, Laurent, Oswaldo, Sebastiano et Jean-François ont relevé un défi. Les fils de Sebastiano et de David, Louis (7 ans) et Alessio (6 ans), ont tenté aussi l’expérience. En quelques mots, cela consiste à enfiler un t-shirt la tête en bas et les jambes en l’air.