Projet Nova Mons: 6 asbl réclament une concertation d’urgence

Le projet Nova Mons, c’est un investissement de 60 millions d’euros au cœur de la ville pour y construire 7 immeubles, à la place du bâtiment de Belgacom voué à disparaître. Le projet présenté le 3 mars par les promoteurs suscite évidemment de nombreuses critiques et craintes. Six associations ont rédigé un courrier commun aux autorités régionales et communales. Elles réclament une concertation d’urgence.

Le projet Nova Mons compte bien changer le visage de la place de Bootle. Confinement oblige, les procédures sont pour le moment gelées, mais la mobilisation des riverains est toujours bien présente.