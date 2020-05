Perte du goût et de l’odorat: typique des formes légères de Covid

Les Professeurs Lechien (ORL à l’Hôpital Foch, Paris) et Saussez (ORL à EpiCURA), chercheurs à l’Université de Mons (UMONS), ont progressé dans la deuxième phase de leur étude visant à démontrer la corrélation entre pertes du goût et de l’odorat et le COVID-19. L’étude, coordonnée à l’UMONS et EpiCURA, laisse entendre que l’apparition brutale ou initiale de perte d’odorat est typique des formes légères de COVID-19. Une confirmation/information qui pourrait servir de moyen simple de dépistage en cette période de déconfinement.

Au cours de la pandémie de COVID-19, de nombreux médecins ont constaté l’apparition d’anosmie (perte partielle ou totale de l’odorat) et de dysgueusie (perte partielle ou totale du goût) chez les patients infectés.