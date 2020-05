Tennis: c’est la reprise et certains clubs baissent leurs tarifs

Après plus d’un mois et demi d’incertitude, les tennismen de Belgique vont pouvoir rejouer, dès ce lundi, en respectant certaines règles (voir ci-contre). Et même s’ils vivent depuis plusieurs semaines sans aucune recette, certains clubs ont décidé de faire un geste envers leurs membres et ont diminué le montant de leurs cotisations. C’est notamment le cas à Quiévrain et au Coloma.

La réouverture partielle des clubs (vestiaires et clubhouses restant inaccessibles) est une petite bouffée d’oxygène pour les directions des clubs car, sauf exception, pour pouvoir retrouver les courts, les joueurs doivent être en ordre de cotisation.