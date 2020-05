Foot: les supporters se remettent à croire au retour du RAEC Mons

Cinq ans après la radiation du matricule 44, l’échec de la fusion entre Quévy-Mons et les Francs Borains et l’antagonisme politique entre Nicolas Martin et Georges-Louis Bouchez ont relancé l’idée de redonner vie au nom «RAEC Mons», disponible dans un an.

L’échec de la fusion, la prise de position de la Ville de Mons, prête à relancer un projet montois, et la nomination de Georges-Louis Bouchez à la tête des Francs Borains ont ravivé la flamme de l’espoir auprès des inconditionnels du RAEC Mons, dont l’appellation sera à nouveau disponible en juin 2021.