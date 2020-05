Futsal: l’arbitre Eric Wawrzyniak dit stop, 35 ans plus tard

Il y a des trajectoires sportives étonnantes et l’une d’entre elles s’arrête cette saison. Celle du Chiévrois Eric Wawrzyniak, 57 ans, arbitre «longue durée» de futsal.

« Quand j’étais jeune, on faisait le sport du village et on s’y rendait à vélo », rappelle-t-il, « et, à Sirault, où j’habitais alors, il n’y avait que... le judo ! De 7 à 22 ans, j’ai pratiqué ce sport, devenant ceinture noire et obtenant une médaille d’or lors d’un tournoi à Paris, après un combat contre un Français qui allait participer aux Jeux olympiques... »