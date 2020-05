Drame à Cuesmes: «Pascale aurait donné sa chemise à un inconnu»

Ce samedi, vers 17h, le corps sans vie d’une dame a été découvert dans un appartement de la rue de l’Etang Derbaix à Cuesmes. La dame gisait dans une mare de sang. Pascale était bien connue dans le quartier. Elle travaillait comme technicienne de surface dans les bâtiments de l’université de Mons. Malgré les circonstances du drame, l’hypothèse accidentelle serait tout de même privilégiée mais l’enquête n’est pas terminée.

Béatrice est encore sous le choc et se remet très difficilement de la terrible nouvelle. En début de soirée ce samedi, on lui a en effet annoncé le décès de son amie Pascale, âgée de 56 ans. C’est dans un des cinq appartements situés dans l’école Saint-Ferdinand, rue de l’Etang Derbaix à Cuesmes, que la macabre découverte a eu lieu un peu plus tôt vers 17h.