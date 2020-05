Mons: «Le secteur culturel est le plus touché après l’Horeca»

La télé et internet, on en a marre! Quelles animations cet été pour nous consoler des festivals annulés? Quand et comment les salles pourront-elles rouvrir? Et quand elles le pourront, irons-nous masqués au spectacle? Comment les musiciens, comédiens et autres artistes vont-ils survivre au confinement? Directeur de MARS (Mons arts de la scène) mais aussi président de la fédération des employeurs des arts de la scène de Wallonie et de Bruxelles, Philippe Degeneffe est tout indiqué pour répondre à ce bombardement de questions.

A Mons, le dernier spectacle que vous avez pu présenter comme prévu remonte au 12 mars. Combien ont été annulés depuis ?