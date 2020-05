Mons: un jeune couple ouvre sa librairie d’occasion en ligne

Cela va bientôt faire un mois que Mélody, montoise, et Thibaut ont décidé de se lancer dans un nouveau projet: Livr’Ensemble. Le but? Récolter des livres et leur donner une nouvelle vie. Certains livres seront recyclés, d’autres seront revendus. Une partie des fonds récoltés servira à aider des associations locales.