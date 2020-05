Mons: elle crée Hope, un petit personnage pour redonner espoir

Par C. Mercier

Des infirmières d’Ambroise Paré ont déjà adopté Hope. - COM.

Depuis le début du confinement, Johanne Lovera, de Saint-Symphorien, enseignante et dessinatrice à ses heures de loisir, a décidé de redonner de l’espoir à ses proches et amis. Elle a donc créé et dessiné un petit personnage souriant. Ce personnage nommé «HOPE» est maintenant réclamé par beaucoup.