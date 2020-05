Futsal: le rêve de la D2 reste permis pour Flénu

À l’heure de bâtir son noyau 2020-21, Futsal Flénu doit toujours envisager les deux scénarios: une montée en D2 ou une saison supplémentaire en D3 où il serait ambitieux.

L’attente n’en finit plus. S’il est assuré de terminer deuxième de D3 depuis plus de deux mois, Futsal Flénu prend son mal en patience, avec l’espoir de connaître la série dans laquelle il évoluera l’an prochain au plus vite.