UMons: moins d’un échantillon sur dix positif au covid-19

7 jours sur 7, la plateforme de dépistage du covid-19 de l’UMons analyse jusqu’à 300 prélèvements par jour, voire plus. Il y a moins d’un mois encore, plus de la moitié des tests étaient positifs -autrement dit, plus de la moitié des personnes testées étaient contaminées par le coronavirus covid-19. Aujourd’hui, la proportion de tests positifs est tombée en dessous des 10%, relève Ruddy Wattiez, le coordinateur de cette plateforme.

Le volume du dépistage augmente dans notre région, et la proportion de tests positifs diminue, selon les analyses réalisées quotidiennement par l’UMons.