Province du Hainaut: 350.000 euros pour du matériel de protection

Le plan de déconfinement de l’administration provinciale a été approuvé par le collège de ce mercredi. Si le télétravail demeure la règle de base, les institutions de la Province de Hainaut préparent activement les échéances du 18 mai pour offrir davantage de services au citoyen. Le collège provincial a débloqué quelque 350.000 € pour l’acquisition en urgence d’une première vague de matériel de protection.

28.000 masques en tissu pour le personnel mais également pour les enseignants et les élèves, 30.000 masques chirurgicaux et gants, 8.000 visières, 1.000 comptoirs de protection, 10.000 litres de savon liquide et de produits désinfectants : ces quelques chiffres donnent une idée de l’ampleur des besoins d’une institution comme la Province de Hainaut pour sortir du confinement.