Hensies-Quiévrain: ils ont déjà livré près de 3.000 masques

Depuis le début du confinement, deux amis se mobilisent à Hensies et à Quiévrain. Thomas, 30 ans, et Arnaud, 31 ans, ont créé un groupe Facebook pour venir en aide aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnels de première ligne. Ils ont d’abord proposé leurs services pour faire des courses. D’ici la fin de semaine, la barre des 3.000 masques fournis sera atteinte.

Thomas, 30 ans, et Arnaud, 31 ans, voulaient faire quelque chose pour aider… « Arnaud avait posté une publication pour venir en aide aux personnes dans le besoin », explique Thomas. Le Thulinois est tombé sur la publication de son ami. Ils en ont parlé ensemble.