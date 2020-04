Académie de Quaregnon: 30 profs créent un spectacle de chez eux

En cette période de confinement, les passionnés de musique n’ont pas lâché leurs instruments, loin de là. Et les professeurs de l’académie de musique de Quaregnon non plus! Cela fait deux semaines qu’ils sont sur un gros projet: un conte musical illustré par chaque discipline enseignée à l’académie. Profs de musique, théâtre, danse… Ils sont une trentaine et se sont tous filmés chez eux pour participer à ce spectacle en vidéo! Sortie prévue début mai sur Facebook.

L’académie de musique de Quaregnon sera fermée jusqu’au 30 juin, vu le contexte actuel. Qu’en est-il de la rentrée de septembre ? Les professeurs l’ignorent encore, mais ils ne baissent pas les bras. Véritables passionnés, ils gardent un lien avec leurs élèves via des vidéos, via Skype… Pour les aider à progresser.