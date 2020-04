Sirault: Véronique et sa famille ont déjà produit 4.000 masques!

Véronique et son mari fabriquent des masques « à longueur de journée ». - COM

C’est un véritable travail à la chaîne, en famille, qui s’est mis en place chez Véronique Geerts et André Dutrannois, à Sirault. Avec leurs deux fils et belle-fille, ils fabriquent plus de 1.000 masques par semaine! Des masques qui partent aux quatre coins de la Belgique, en fonction des demandes: policiers de Charleroi, soignants d’Ixelles, pompiers du coin... «On fait des masques à longueur de journée», raconte Véronique.