L’IDEA aide les entrepreneurs à se lancer dans l’e-commerce

L’IDEA et La Maison de l’Entreprise organisent le 5 mai prochain une formation destinée à tous les entrepreneurs du Cœur de Hainaut (Région du Centre et Mons-Borinage). Le but: apprendre les bases ou perfectionner ses compétences en e-commerce. Une des nombreuses opérations visant à aider les entreprises, en temps normal, et en particulier en cette période difficile.

Le soutien aux entreprises du Cœur de Hainaut (Centre et Mons-Borinage) est l’essence du travail de l’intercommunale IDEA. Une des aides habituelles est d’organiser des ateliers pour entrepreneurs dans différentes thématiques. Celui du 5 mai prochain tombe plutôt à pic vu qu’il traite de l’e-commerce.