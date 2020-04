Quiévrain: ils adressent un message vidéo à leurs professeurs

Chouette initiative à l’école communale Flore Henry à Quiévrain. Les élèves, avec l’aide de leurs parents, ont adressé un message par vidéo à leurs professeurs. Et les instituteurs leur ont répondu, également par vidéo. Cette initiative pourrait donner naissance à un nouveau projet: une fête scolaire virtuelle.

Cette période de confinement n’est pas non plus simple à vivre pour les enfants, privés de leur école, de leurs instituteurs et de leurs camarades de classe. À l’école communale maternelle et primaire Flore Henry à Quiévrain, le manque se fait ressentir depuis déjà plusieurs semaines, à tel point que les élèves souhaitaient adresser un message à leurs professeurs.