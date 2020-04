Mons: le GRACQ veut élargir les trottoirs et supprimer des bandes

En raison du confinement, les personnes voient leurs déplacements raccourcis et optent de plus en plus pour le vélo. Or les aménagements cyclables actuels étroits, voire inexistants, ne permettent pas de respecter la distanciation physique ni de circuler dans des conditions optimales de sécurité, explique le GRACQ. Les cyclistes quotidiens ont donc adressé plusieurs demandes d’aménagements à la Ville de Mons.

Les mesures de confinement ont eu pour conséquence de réduire considérablement le trafic automobile sur nos routes. En même temps, tout le monde a pu constater que l'usage du vélo à Mons et dans d’autres villes a augmenté, analyse le GRACQ dans un communiqé. En effet, le vélo est un outil de distanciation sociale efficace pour des déplacements agréables et rapides en agglomération.