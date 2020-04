Dour: Celian fête ses 5 ans à la caserne de pompiers!

Celian, 5 ans, veut devenir pompier volontaire plus tard. - D.R.

Celian a fêté ses cinq ans à la caserne des pompiers de Dour. Ses parents ont voulu lui faire une surprise et les pompiers ont répondu présents. Le petit garçon immunodéficient ne risque pas d’oublier cet anniversaire de sitôt. Il rêve de devenir cuisinier et pompier volontaire plus tard.