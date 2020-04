Frameries: chaque soir est une fête déguisée à la rue Rodenbach!

Les habitants de la rue Rodenbach, à Frameries sont inspirés: chaque soir, à 20h, ils vont applaudir le personnel en première ligne et puis… ils font la fête! Un soir, c’est Noël, avec la bûche de rigueur, l’autre c’est Halloween ou bien le Nouvel an… Tout en maintenant la distanciation sociale bien sûr. L’objectif: faire rire, remonter le moral des voisins plus âgés cloîtrés chez eux et s’occuper. Car ils passent la journée à concevoir leurs déguisements.

Carlo et Julie sont connus comme le loup blanc à Frameries, et pour cause : ils sont tous deux commerçants indépendants. Lui tient la friterie « Chez Carlo » et elle la boutique de vêtements et friperie « Chez Julie ». Depuis le début du confinement, ils n’ont donc plus de gagne-pain et attendent, comme tout le monde, le retour à la vie normale.