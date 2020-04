Home du Bois d’Havré: 221 résidents testés... pour rien!

La résidence du Bois d’Havré, un des homes du CPAS de Mons, a «bénéficié» de la première vague de dépistage du covid-19 dans les maisons de repos de Wallonie. Sauf qu’à la suite d’une erreur humaine, les tests pratiqués sur 221 personnes âgées sont inutilisables! Marie Meunier, la présidente du CPAS de Mons, est furieuse.

En Belgique, la décision de tester massivement les résidents et le personnel des maisons de repos s’est fait attendre, et sa mise en œuvre encore plus, avec les conséquences que l’on sait. Alors si en plus, on gâche les tests que l’on pratique enfin ! C’est hélas ce qui vient de se passer pour le plus gros établissement du CPAS de Mons, la maison de repos et de soins du Bois d’Havré.