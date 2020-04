Toit&Moi: loyer réduit pour les locataires touchés économiquement

En raison de la crise sanitaire du coronavirus et des mesures de confinement, un certain nombre de locataires des logements sociaux peuvent avoir des difficultés pour payer leur loyer. C’est pourquoi la Société Wallonne du Logement a prévu la possibilité, pour ces personnes, de demander une adaptation de leur loyer dans le cas d’une diminution de leurs revenus de 15% au moins. Une mesure notamment appliquée par l’immobilière sociale Toit&Moi, qui gère plus de 5.000 logements dans notre région.

Pour voir leur loyer recalculé, les locataires de Toit&Moi sont invités à transmettre à leurs gestionnaires de dossiers les documents attestant de leur perte de revenus, et ce, afin que leur demande puisse être traitée. « Cette réduction de loyer sera appliquée avec un effet rétroactif à compter du 1er avril.