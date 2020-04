Mons-Borinage: devenez famille d’accueil bénévole

Par Com.

L’aventure de deux étudiants mexicains accueillis par des Montois. - Com.

L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie, spécialisée dans les Programmes d’Echanges Interculturels, accueille chaque année une quarantaine d’étudiants internationaux. Par le biais de ces immersions linguistiques et culturelles, ces étudiants ont choisi de passer une année scolaire ou un semestre scolaire en Belgique pour découvrir notre culture et améliorer leur français. Dans le but de garantir leur séjour en totale immersion, ils partageront le quotidien d’une famille d’accueil bénévole.