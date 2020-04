Borinage: stop au relâchement, la police multiplie les P.-V.!

Depuis quelques jours, la police boraine constate un certain relâchement dans le respect des directives Covid 19. C’est un peu comme si les citoyens anticipaient le déconfinement depuis la conférence de presse tenue vendredi soir par le fédéral. La police a constaté une circulation plus dense, des rassemblements en augmentation, des déplacements à gogo pour des courses non-essentielles… Ce dimanche, la police a rédigé 32 procès-verbaux et rappelle que le pays est toujours en confinement strict!

Samedi, la situation était plus calme. 15 procès-verbaux pour non-respect des mesures de confinement ont été dressés. Par contre, dimanche, pas moins de 32 personnes ont fait l’objet d’une verbalisation Covid-19. Autant de procès sur la journée, cela n’était arrivé que deux fois : le 3 avril avec 34 P.-V. et le 12 avril avec 33 P.-V.