Coronavirus: «Les Montois ont réagi avec maturité»

Face à la crise du Covid-19, la Ville de Mons a voulu être proactive afin de protéger la population et les hôpitaux, estime le bourgmestre Nicolas Martin. Les 50.000 premiers masques destinés aux Montois devraient arriver cette semaine. Quant aux commerçants et indépendants particulièrement touchés, le collège a déjà pris des mesures d’aide et d’autres pourraient suivre à l’avenir.

Parlons tout d’abord du triste bilan quant aux victimes montoises du coronavirus. Comment expliquez-vous qu’elles soient si nombreuses à Mons ?