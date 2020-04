Mons-Bo: une appli pour aider les commerçants à livrer

Plus d’une centaine de restaurateurs et commerçants ont rejoint l’application «Appetito» depuis le début du confinement. Certains n’ont pas eu le choix de se lancer dans la livraison. Le nombre de commandes a quintuplé sur l’application. Son fondateur leur offre trois mois d’accès gratuit.

Carmelo Terranova veut venir en aide aux commerçants et aux restaurateurs depuis quelque temps déjà. Via son application « Appetito », le Colfontainois d’origine le fait même en cette période de confinement. Il propose trois mois d’accès gratuit aux commerçants et aux restaurateurs sur son application mobile.