Mons: pour s’en sortir, la boutique de vêtements livre à domicile

Carla a décidé d’afficher un message clair et positif sur sa devanture. - D.R.

Commes les autres commerces, la boutique «So cute» à la rue des Fripiers à Mons a fermé ses portes au début du confinement. Depuis, Carla, la gérante, a lancé la livraison en ligne afin de continuer son activité. Les commerces montois sont plus que jamais solidaires et espèrent s’en sortir. Positive, Carla clame haut et fort: «Les boutiques montoises ne périront pas».