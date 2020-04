Spiennes: une serre coopérative pour des légumes sans pesticide

Julien et sa soeur Isabelle ont fait pousser des plants de tomates. - D.R.

Partager son amour pour la culture bio et la proposer facilement à tous: voilà l’idée de Julien Bierlaire pour ses différents projets. À côté d’une serre où seront produits des légumes bio sans aucun pesticide ou insecticide, cet amoureux de la nature va créer un centre de formation et va proposer des packs de plants pour les potagers. Le but: faciliter la connexion avec la terre pour un retour vers les produits locaux.