Surdité et coronavirus:«les masques transparents peuvent aider»

Face à la crise sanitaire actuelle, les citoyens portent de plus en plus le masque. Une problématique insidieuse pour les personnes sourdes comme Benjamin et Florence qui s’aident en lisant sur les lèvres pour comprendre une discussion. La Fédération Francophone des Sourds de Belgique propose le masque transparent. Une bonne idée pour les personnes sourdes… mais pas à 100% efficace.

Depuis le début du confinement, Benjamin sort peu. Lorsqu’il va au magasin ou à la friterie, le jeune homme sourd rencontre souvent les mêmes tracas. « Les gens portent des masques, ça m’a déjà bloqué mais heureusement ils me connaissent comme je suis client.