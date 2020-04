Mons: la pièce de théâtre du Télévie est définitivement annulée

Le «Fusible», c’est la pièce qui devait être jouée cette année par les animateurs et journalistes de RTL, au profit du Télévie. Les représentations de cette comédie mise en scène par Olivier Leborgne ont d’abord été reportées. Elles sont maintenant définitivement annulées.

Les représentations de la pièce de théâtre du Télévie, « Le Fusible », initialement prévues au Théâtre Royal de Mons au mois de mars et reportées en juin sont définitivement annulées. Toute la troupe et les équipes mobilisées sont attristées mais la santé et la sécurité priment.