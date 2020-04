Mons: la Croix-Rouge ouvre un centre Covid-19 pour les sans-abri

En étroite collaboration avec le Gouverneur du Hainaut, Médecins du Monde, les CPAS et relais sociaux des villes concernées, la Croix-Rouge de Belgique va ouvrir 3 nouveaux centres de confinement pour les personnes sans-abri atteintes par le Covid-19 et testées positives: à La Louvière, Mons et Tournai. Ils seront ouverts 24h/24 et 7 jours sur 7. Chez nous, il va s’ouvrir à Cuesmes.

Des centres d’hébergement collectifs de jour et de nuit ont déjà été mis en place dans ces 3 villes : sur le site de Bouvy à La Louvière, au stade Tondreau à Mons et l’abri de nuit de Tournai qui a prolongé son accueil.