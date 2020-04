Frameries: l’opticien dépanne mais ne vend plus

Parmi les indépendants durement touchés par la crise du coronavirus, on retrouve les opticiens. Ces derniers doivent en effet prendre des mesures en étant très proches de leurs clients, ce qui n’est plus possible pour le moment. Impossible aussi d’essayer plusieurs paires de lunettes sans désinfection complète… C’est donc une sale période pour Quentin Simonet, opticien à Frameries. Occupé deux matinées par semaine pour les dépannages, il ne vend toutefois plus rien.

La boutique d’« Optique Simonet », à Frameries, est à l’arrêt comme beaucoup d’autres : « On fait des dépannages pour les gens qui cassent leurs branches de lunettes, ceux qui ont besoin de lentilles… » explique Quentin Simonet, le patron.