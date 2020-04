Saint-Ghislain va distribuer deux masques par boîte aux lettres

La décision a été prise ce mardi par le collège communal: Saint-Ghislain va acheter 30.000 masques pour en distribuer aux citoyens. A priori, chaque foyer devrait recevoir deux masques dans sa boîte aux lettres: un de taille moyenne et un large. Le CPAS disposerait de son côté de masques en taille S, plutôt destinés aux enfants. Le marché public a été lancé et la Ville espère pouvoir se rattacher au marché public lancé par Mons pour bénéficier de conditions plus intéressantes.

La commune de Saint-Ghislain était l’une des seules du Borinage à ne pas avoir encore décidé d’acheter des masques, fournissant plutôt du tissu et des élastiques aux citoyens voulant en confectionner. C’est désormais chose faite : un marché public a été lancé pour acquérir 30.000 masques en tissu.