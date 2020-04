Hygea: toutes les collectes en porte-à-porte sont suspendues!

Ce mardi, l’intercommunale Hygea annonçait officiellement la réouverture de 11 recyparcs dans la région. Ce mercredi matin, le climat social semble moins serein. Toutes les collectes en porte-à-porte sont suspendues jusqu’à nouvel ordre!

« La direction de l’intercommunale Hygea a constaté ce mercredi matin qu’il n’était plus possible de maintenir une relation de travail saine et basée sur la confiance au sein du département Collecte en porte-à-porte. Toutes les activités de collectes en porte-à-porte ont donc été suspendues » précise la direction de l’intercommunale dans un communiqué.