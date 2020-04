Pôle sénior de Jolimont: la situation se stabilise enfin!

Parmi ses sept maisons de repos, le pôle senior géré par le groupe Jolimont, deux étaient davantage touchées par le coronavirus: Les Chartriers de Mons et La Séniorie de Longtain à La Louvière. Progressivement, cependant, la situation semble se stabiliser. On enregistre moins de décès, plus de retour de personnel écarté et des guérisons.

Le groupe Jolimont compte 7 implantations séniors dont trois sont situées en région du Centre et d’autres dans la région de Mons.