Un salon de coiffure clandestin fermé par la police à Quaregnon

Un salon de coiffure clandestin a fermé ses portes ce samedi, à Quaregnon. La police boraine a contraint le coiffeur à cesser toute activité illégale en raison des mesures de confinement.

Les temps sont aussi durs pour les coiffeurs et les coiffeuses. Les mesures en vigueur ne leur permettent plus d’exercer leur art. Certains essayent pourtant de passer entre les mailles du filet. La preuve à Quaregnon : un salon de coiffure clandestin a été « démantelé » ce samedi. « Le coiffeur et les clients ont été verbalisés », nous confirme la police boraine.