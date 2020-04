75.000 euros de dons récoltés en un mois par le FRMH-UMons

Depuis le 21 mars dernier, ce sont près de 75.000 euros qui ont été récoltés grâce à l’appel aux dons rapidement lancé par le Fonds pour la recherche médicale dans le Hainaut (FRMH). Ces dons ont été distribués au fur et à mesure de leur récolte auprès d’institutions hennuyères.

Ce sont d’abord les six groupes hospitaliers partenaires du FRMH (CHU Ambroise Paré, CHU Charleroi, GHDC, CHU Tivoli, EpiCURA et Groupe Jolimont) qui ont pu bénéficier jusqu’à présent de trois versements : un premier versement de 30.000 euros, un deuxième versement de 15.000 euros et un troisième versement de 18.000 euros.